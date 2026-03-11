Nvidia инвестирует в Nebius (бывшая Yandex N.V.) два миллиарда долларов

Компания Nvidia объявила 11 марта о стратегическом партнерстве с облачной компанией Nebius Group Аркадия Воложа, работающей в сфере искусственного интеллекта.

В рамках партнерства компании собираются проектировать и поддерживать ИИ-фабрики, а также запустить платформу, где другие разработчики смогут создавать своих ИИ-агентов.

Кроме того, инфраструктуру Nvidia развернут на платформе Nebius.

На фоне заявления Nvidia акции Nebius к 16:36 мск выросли более чем на 13%, до 109 долларов за бумагу.

Nebius (бывшая Yandex N.V.) создана на основе нескольких проектов «Яндекса». Компания занимается созданием компьютерной инфраструктуры, необходимой разработчикам искусственного интеллекта.

Nebius Group в 2025 году подписала пятилетний контракт с корпорацией Microsoft почти на 20 миллиардов долларов.

