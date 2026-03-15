Еще три иранские футболистки передумали просить убежища в Австралии. В Иране заявили, что они возвращаются в «теплые объятия семей и родины»

Три иранские футболистки из шести, остававшихся в Австралии после турнира и получивших там убежище, решили вернуться домой.

«Ночью три участницы женской сборной Ирана по футболу приняли решение присоединиться к остальной части команды на пути обратно в Иран», — говорится в заявлении министра внутренних дел Австралии Тони Берка.

По его словам, после того, как футболистки сообщили австралийским властям о своем решении, им неоднократно предлагали обсудить возможные варианты.

Иранское государственное агентство Tasnim опубликовало фото футболисток, назвало их имена (Мона Хамуди, Захра Сарбали и Захра Мошкекар) и написало, что они, отвергнув «соблазнительное и политизированное предложение Австралии», возвращаются в «теплые объятия своих семей и родины».

По данным агентства Tasnim, все три футболистки направляются в Куала-Лумпур в Малайзии, чтобы присоединиться к остальной части команды, возвращающейся домой из Австралии.

В Австралии проходил Кубок Азии по футболу среди женщин, на котором иранские футболистки отказались петь национальный гимн — во время его исполнения они стояли молча. В Иране поведение футболисток сочли протестом против властей страны и назвали их «предательницами». Австралия заявила, что готова предоставить футболисткам убежище, семь участниц иранской сборной воспользовались этим предложением. Однако затем одна из них передумала и связалась с иранским посольством, раскрыв таким образом безопасное место остальных участниц, получивших убежище. Из-за этого властям Австралии пришлось срочно перевозить футболисток в другое место.

