Одна из иранских футболисток передумала просить убежище в Австралии. Она связалась с посольством Ирана и раскрыла безопасное место остальных

Иранских футболисток, попросивших убежища в Австралии, вывезли из безопасного места после того, как одна из участниц команды передумала и раскрыла его местонахождение иранскому посольству, пишут AFP и ESPN.

Убежища в Австралии попросили семь участниц приехавшей на турнир женской сборной Ирана (футболистки и сотрудница штаба). Они отказались петь национальный гимн перед матчем, и на родине их назвали «предательницами».

Но затем одна из участниц изменила свое решение — после разговора с другими футболистками, которые отказались от убежища и решили вернуться в Иран, сообщил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

Передумавшая участница связалась с иранским посольством, и оно, по словам Берка, в результате «узнало, где находятся все». «Я немедленно распорядился перевезти людей в другое место, и это было сделано сразу», — сказал Берк.

Австралийские власти «убедились, что это было собственное решение» участницы, добавил министр внутренних дел. «В Австралии люди имеют право передумать, люди имеют право на свободное передвижение. Мы уважаем обстоятельства, при которых она приняла это решение», — заявил он.

Берк также рассказал, что в аэропорту Сиднея каждую футболистку перед вылетом домой вечером 10 марта отводили в отдельную комнату и предлагали подумать над тем, чтобы попросить убежища. Их не торопили и не оказывали на них давления. Некоторые, по словам Берка, позвонили своим семьям в Иран, чтобы обсудить это, но больше никто не решил остаться в Австралии.

