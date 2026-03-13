Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»

Бизнесмен Владислав Бакальчук, бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким, назначен генеральным директором «М.Видео», пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Моя цель — трансформировать „М.Видео“ в универсальную мультикатегорийную платформу», — цитирует пресс-служба заявление Бакальчука.

С сентября 2025 года Бакальчук занимал пост главного исполнительного директора в операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ».

В 2024 году Владислав Бакальчук публично выступил против объединения маркетплейса Wildberries, основанного его женой Татьяной, с оператором наружной рекламы Russ. Татьяна Бакальчук подала на развод и вернула себе девичью фамилию Ким.

На фоне сделки и публичного развода Бакальчуков с судебными тяжбами у главного офиса Wildberries в Москве в сентябре 2024 года произошла стрельба. Погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Татьяна Ким отсудила у Бакальчука его долю в Wildberries (бизнесмену принадлежал 1% акций) и стала единственной владелицей маркетплейса. Состояние Ким российский Forbes оценивает в 8,1 миллиарда долларов.