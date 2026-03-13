Российский суд заочно приговорил бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна к 12 годам за растрату. Черногория отказывается выдавать его РФ

Таганский суд Москвы заочно приговорил бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна к 12 годам колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Суд признал Чуяна виновным в хищении более чем 33 миллиардов рублей из ОФК-банка, бенефициаром которого он был. Чуяна обвиняли в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, с 2013 по 2018 год Чуян и Николай Гордеев, занимавший пост президента ОФК-банка, организовали выдачу 115 заведомо невозвратных кредитов. Кроме того, Гордеев вывел из средств банка около 9,76 миллиарда рублей по фиктивным соглашениям об уступке прав требования по договорам факторинга, позволявшим покупателям приобретать товары с отсрочкой платежа. Большинство этих средств досталась компаниям, подконтрольным «Статус групп», владельцем которой был Чуян.

Сторона обвинения просила приговорить Чуяна к 14 годам колонии общего режима. Защита настаивала на его невиновности.

Игорь Чуян возглавил Росалкогольрегулирование сразу после создания ведомства в 2008 году. Он ушел с должности по собственному желанию летом 2018 года, а в декабре был объявлен в розыск по делу о хищении средств ОФК-банка.

В 2021 году Чуяна задержали в Черногории по запросу России. Однако в ходе рассмотрения запроса России об экстрадиции выяснилось, что Чуян получил гражданство Украины и запросил убежище в Черногории. Власти Черногории выдавать Чуяна России отказались.