В Черногории задержан бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. В России его подозревают в причастности к хищению 14 миллиардов рублей

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Правоохранительные органы Черногории задержали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщает местное издание Vijesti.

Чуян, заявили представители полиции, был задержан в Тивате по запросу московского бюро Интерпола «после нескольких недель целенаправленного поиска».

В России, пишет РБК, Чуяна подозревают в причастности к хищению 14 миллиардов рублей из ОФК-банка, лишившегося лицензии в 2018 году. Чуян был фактическим владельцем ОФК-банка — через родственников и знакомых он контролировал 75% этой кредитной организации.

Чуян возглавил Росалкогольрегулирование сразу после создания ведомства в 2008 году. Он ушел с должности по собственному желанию летом 2018 года. В декабре того же года Чуян был объявлен в международный розыск по делу о хищениях в ОФК-банке.

В марте 2021 года президента ОФК-банка Николай Гордеев был приговорен к восьми годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов на почти 30 миллиардов рублей. Также суд обязал Гордеева выплатить признанным пострадавшим по делу 10,5 миллиарда рублей.

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