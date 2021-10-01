В Черногории задержан бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. В России его подозревают в причастности к хищению 14 миллиардов рублей
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!
Правоохранительные органы Черногории задержали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщает местное издание Vijesti.
Чуян, заявили представители полиции, был задержан в Тивате по запросу московского бюро Интерпола «после нескольких недель целенаправленного поиска».
В России, пишет РБК, Чуяна подозревают в причастности к хищению 14 миллиардов рублей из ОФК-банка, лишившегося лицензии в 2018 году. Чуян был фактическим владельцем ОФК-банка — через родственников и знакомых он контролировал 75% этой кредитной организации.
Чуян возглавил Росалкогольрегулирование сразу после создания ведомства в 2008 году. Он ушел с должности по собственному желанию летом 2018 года. В декабре того же года Чуян был объявлен в международный розыск по делу о хищениях в ОФК-банке.
В марте 2021 года президента ОФК-банка Николай Гордеев был приговорен к восьми годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов на почти 30 миллиардов рублей. Также суд обязал Гордеева выплатить признанным пострадавшим по делу 10,5 миллиарда рублей.