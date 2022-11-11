Черногория отказалась выдать бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. В России его подозревают в хищении 30 миллиардов рублей

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Власти Черногории отказали России в экстрадиции бывшего совладельца ПАО «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) и главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, подозреваемого в хищениях. Об этом сообщили источники «Коммерсанта» и РИА Новости.

По сведениям газеты, в выдаче было отказано после того, как МВД Черногории удовлетворило запрос адвокатов Чуяна о предоставлении ему политического убежища в стране. Также, полагают журналисты, решение могло быть принято на основании того, что незадолго до своего ареста в Черногории Чуян получил гражданство Украины.

Игорь Чуян возглавил Росалкогольрегулирование сразу после создания ведомства в 2008 году. Он ушел с должности по собственному желанию летом 2018 года. В декабре того же года Чуян был объявлен в международный розыск по делу о хищениях в ОФК-банке, фактическим владельцем которого он являлся. По версии следствия, в 2013–2016 годах Чуян без согласия совета директоров ОФК-банка выдал фирмам-однодневкам 115 кредитов почти на 30 миллиардов рублей. В октябре 2021 года Чуяна задержали в Черногории по запросу России.

В марте 2021 года президента ОФК-банка Николая Гордеева приговорили к восьми годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов на 30 миллиардов рублей. Также суд обязал Гордеева выплатить признанным пострадавшим по делу 10,5 миллиарда рублей. Сейчас Таганский суд Москвы рассматривает еще одно уголовное дело в отношении Гордеева о растрате и мошенничестве в ОФК-банке на сумму более 10 миллиардов рублей.