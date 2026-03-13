Лукашенко пригрозил «бахнуть „Орешником“», если в Беларусь будут «лезть» НАТО и Украина

Александр Лукашенко прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что размещенный в Беларуси российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» должен рассматриваться НАТО «как легитимная цель».

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Лукашенко сказал (здесь и далее цитаты по агентству «Белта»):

Это глупость самая настоящая, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы.

По словам Лукашенко, он не будет «спать и наблюдать», если «законной целью будут считать объекты на территории Беларуси». «У нас есть, чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают „Орешник“ законной целью — пожалуйста», — заявил он.

«Орешник» — российский ракетный комплекс средней дальности и одноименная ракета. Вооруженные силы РФ объявили, что впервые применили его в ноябре 2024 года, нанеся ракетный удар по Днепру.

В декабре 2025 года Минобороны РФ заявило, что «Орешник» заступил на боевое дежурство в Беларуси.

