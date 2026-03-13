«Агентство»: чиновники наращивают закупки услуг в телеграме (накануне его ожидаемой блокировки)

Российские государственные структуры продолжают размещать тендеры и тратить бюджетные средства на информационное продвижение в мессенджере Telegram, несмотря на его возможную скорую блокировку.

Как выяснило «Агентство», за месяц с 10 февраля (тогда в СМИ появилась информация, что власти решили усилить «замедление» Telegram в России) на сайте госзакупок появилось как минимум 47 тендеров, связанных с размещением контента в мессенджере. До 10 февраля было размещено не менее 13 подобных тендеров, отмечает издание.

Последняя госзакупка датируется 6 марта. Тогда подведомственное МИД РФ управление по обслуживанию дипломатического корпуса заказало настройку рекламы в Telegram за 980 тысяч рублей. В тот же день Федеральная антимонопольная служба заявляла, что считает размещение рекламы в Telegram «нарушением законодательства». 11 марта на госзакупку обратили внимание журналисты «Фонтанки». 13 марта ее отменили.

Как пишет «Агентство», это единственная госзакупка по Telegram, которую отменили за последний месяц. Другие либо выполнены, либо продолжают выполняться.

