«Ведомости»: правительство РФ предложило разрешить использовать защищенные авторским правом материалы для обучения ИИ без согласия владельца

Правительство РФ предлагает разрешить компаниям-разработчикам искусственного интеллекта использовать защищенные авторским правом результаты интеллектуальной деятельности (статьи, книги, фильмы, изображения) для обучения моделей ИИ без получения разрешения правообладателей. Такая норма, как пишут «Ведомости», вошла в законопроект об ИИ, подготовленный правительством.

Согласно документу, использовать произведения без согласия автора можно только в том случае, если пользователь сервиса не будет видеть их содержания. При этом авторскими правам на ответ ИИ-модели будет обладать пользователь, который ввел , обработал полученный результат и внес творческий вклад.

В законопроекте ничего не говорится об ответственности в случае, если пользователь применял в промпте авторские материалы без указания автора, но использовал ответ системы как собственное произведение.

По словам собеседника «Ведомостей», близкого к аппарату правительства, речь идет в первую очередь о научных публикациях, образовательных материалах и архивных документах, доступ к которым часто закрыт для разработчиков ИИ. Источник уточнил, что другие категории данных, которые сегодня защищены законом, в том числе персональные данные, сведения о налогоплательщиках, частные переписки и прочая чувствительная информация, использовать для обучения ИИ будет нельзя.

«В настоящее время законопроект, направленный на регулирование ИИ, разрабатывается. Финальной версии документа нет. В связи с этим преждевременно говорить о конкретных положениях законопроекта», — сказали «Ведомостям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего отрасль.

В Великобритании уже долгое время рассматривают поправки, которые в случае одобрения позволят компаниям, разрабатывающим ИИ, использовать доступные в интернете художественные произведения, в том числе музыкальные, не соблюдая авторское право. Против этого выступают музыканты, писатели и художники. В 2025 году более тысячи музыкантов, в том числе фронтмен Blur Дэймон Албарн, Энни Леннокс и Кейт Буш, выпустили совместный альбом без звука в знак протеста против этих поправок. В марте 2026 года похожую акцию устроили писатели — они выпустили «пустую» книгу.

