Более тысячи музыкантов, в том числе фронтмен Blur Дэймон Албарн, Энни Леннокс и Кейт Буш, выпустили совместный альбом без звука в знак протеста против планов британского правительства разрешить разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) использовать защищенные авторским правом работы. Об этом сообщает BBC News.

Альбом получил название «Это то, чего мы хотим?» («Is this what we want?»). В нем 12 треков общей длительностью 47 минут. Они представляют собой записи либо полной тишины, либо какого-то шума из концертных залов и студий. Именно к этому, по мнению авторов записи, приведут поправки к закону об авторском праве.

Протест музыкантов вызвал законопроект, который обсуждает правительство Великобритании. В случае его одобрения компании, разрабатывающие ИИ, смогут использовать доступные в интернете художественные произведения, в том числе, музыкальные, не соблюдая авторское право. Предполагается, что у правообладателей произведений будет право наложить запрет на использование своего творчества.

Критики законопроекта отмечают, что у писателя, художника или музыканта не будет возможности уведомить тысячи различных компаний по ИИ о том, что они не хотят, чтобы их творчество использовалось таким образом. Они также не смогут отследить по всему интернету, что произошло с их работой и как она используется.

В свою очередь британский департамент науки, инноваций и технологий поддерживает законопроект, так как, по его оценке, нынешнее законодательство «не позволяет ИИ полностью реализовать свой потенциал — и так продолжаться не может». При этом представитель департамента отметил, что сейчас ведутся консультации и обсуждения, а решение должно устроить все стороны.

24 февраля газета The Times также опубликовала письмо писателей и музыкантов, в котором они призвали не допустить «кражи» их авторских прав у компаний, занимающихся развитием ИИ. Письмо подписали Пол Маккартни, Стивен Фрай, Дуа Липа, Том Стоппард, Стинг и другие.

Читайте также

ChatGPT научился говорить как человек. ИИ изображает акценты, шутит и переводит дыхание на длинных фразах Теперь можно услышать, как Рон Уизли читает ценники в IKEA

Читайте также

ChatGPT научился говорить как человек. ИИ изображает акценты, шутит и переводит дыхание на длинных фразах Теперь можно услышать, как Рон Уизли читает ценники в IKEA