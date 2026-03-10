В Великобритании более 10 тысяч писателей выпустили «пустую» книгу — в знак протеста против использования без разрешения их работ компаниями, занимающимися искусственным интеллектом. Об этом пишет The Guardian.

Книга получила название «Donʼt Steal This Book» («Не воруй эту книгу»). Ее единственное содержание — список авторов. Среди тех, кто присоединился к созданию книги — английский телеведущий и писатель, автора романа «Клуб убийств по четвергам» Ричард Осман, писательница, автор романа «Еще одна из рода Болейн» Филиппа Грегори, а также Нобелевский лауреат по литературе, британский писатель Кадзуо Исигуро.

Экземпляры книги будут распространяться среди посетителей Лондонской книжной ярмарки, которая открылась 10 марта. Организатор проекта, композитор и активист по защите авторских прав Эд Ньютон-Рекс заявил, что индустрия искусственного интеллекта «построена на украденных работах, взятых без разрешения и оплаты».

«Это не преступление без жертв — генеративный ИИ конкурирует с людьми, на чьих работах он обучается, лишая их средств к существованию. Правительство должно защитить творческих людей Великобритании и отказаться от легализации кражи творческих работ компаниями, занимающимися ИИ», — говорит он.

Год назад, в феврале 2025 года, более тысячи музыкантов, в том числе фронтмен Blur Дэймон Албарн, Энни Леннокс и Кейт Буш, выпустили совместный альбом без звука в знак протеста против планов британского правительства разрешить разработчикам ИИ использовать защищенные авторским правом работы. Альбом получил название «Это то, чего мы хотим?» («Is this what we want?»). В нем 12 треков общей длительностью 47 минут. Они представляют собой записи либо полной тишины, либо какого-то шума из концертных залов и студий.

Правительство Великобритании уже долгое время рассматривает поправки, которые в случае одобрения позволят компаниям, разрабатывающим ИИ, использовать доступные в интернете художественные произведения, в том числе, музыкальные, не соблюдая авторское право. Предполагалось, что у правообладателей произведений будет право наложить запрет на использование своего творчества, однако критики законопроекта заявляли, что у писателя, художника или музыканта не будет возможности уведомить тысячи различных компаний по ИИ о том, что они не хотят, чтобы их творчество использовалось таким образом.

В начале марта 2026 года Financial Times писала, что правительство Великобритании отложило на неопределенный срок рассмотрение изменений в законы об авторском праве, которые упростили бы компаниям, занимающимся ИИ, использование художественных произведений и медиаконтента.

Может ли робот сочинить симфонию? Теперь — возможно, да Рассказываем, как нейросети меняют музыкальную индустрию (и показываем собственный ИИ-трек)

