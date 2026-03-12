Министерство внутренних дел РФ выявило хищение на сумму более восьми миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В преступлении подозреваются 13 высокопоставленных сотрудников «Газпрома», в том числе бывший член совета директоров компании Елена Михайлова, бывший заместитель гендиректора «Газпром межрегионгаз» Анатолий Еркулов и руководители других дочерних организаций.

Как утверждает следствие, во время строительства центра гимнастики в 2016-2019 годах топ-менеджеры «Газпрома» «создавали видимость выполнения работ», а вместо этого похитили более восьми миллиардов рублей, выделенных застройщиком — ООО «Газпром инвестгазификация». «В дальнейшем криминальные доходы на сумму 1,5 миллиарда рублей были легализованы», — добавила Волк.

Представитель МВД не уточнила статус всех подозреваемых по делу. По ее словам, несколько фигурантов сейчас объявлены в международный розыск, а предполагаемая организатор преступления заочно арестована.

Центр художественной гимнастики открылся в конце 2022 года в сочинском образовательном кластере «Сириус», созданном по инициативе Владимира Путина. В этом спорткомплексе базируется академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. По данным «Можем объяснить», Кабаева получила это здание от «Газпрома» бесплатно. Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что инициатором расследования против топ-менеджеров «Газпрома» выступила лично Кабаева.