Михайловский театр в Петербурге закроют на реконструкцию

Михайловский театр в Петербурге в ближайшее время закроют на реконструкцию. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с коллективом театра, передает ТАСС.

«У вас сейчас предстоит реконструкция, заказано соответствующее сценическое оборудование, планшет сцены. На какое-то время придется пережить закрытие театра, но, я думаю, мы с этим моментом справимся», — сказал губернатор, добавив, что работы планируется завершить к открытию сезона 2027 года.

Новый художественный руководитель Михайловского театра Ильдар Абдразаков заверил, что на период реконструкции работа творческого коллектива не остановится. «Мы найдем другой театр или другое здание, где мы могли бы проводить наши выступления, и я уверен, что у нас все будет хорошо», — сказал Абдразаков.

Точная дата закрытия Михайловского театра пока не названа.

11 марта стало известно, что в Михайловский театр назначен новый художественный руководитель — Ильдар Абдразаков, который с декабря 2024 года возглавляет Севастопольский государственный театр оперы и балета в аннексированном Крыму.

До этого пост художественного руководителя Михайловского театра более 10 лет занимал Владимир Кехман. В январе 2026-го с ним расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

Кехман с 2021 по 2025 год также занимал пост гендиректора МХАТ имени Горького в Москве. Летом 2025 года у Кехмана и в МХАТе прошли обыски. По неофициальным данным, они были связаны с обвинением в растрате при реконструкции сцены МХАТа.

В МХАТ имени Горького прошли обыски. Директора театра Владимира Кехмана допросили в СК ТАСС сообщает, что ему предъявлено обвинение по делу о растрате

