В МХАТ имени Горького прошли обыски. Директора театра Владимира Кехмана допросили в СК ТАСС сообщает, что ему предъявлено обвинение по делу о растрате

Владимир Кехман Владимир Смирнов / ТАСС / Profimedia

9 июля прошли обыски у директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана (он также является художественным руководителем Михайловского театра), в самом МХАТе и еще по нескольким адресам. Кехмана увезли на допрос в Следственный комитет. 10 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что после допроса Кехмана отпустили. РЕН ТВ и анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждают, что он все еще находится в СК. Позднее ТАСС, опять же со ссылкой на источник, сообщил, что Кехману предъявлено обвинение.

Как сообщила «Фонтанка», обыски связаны с расследованием дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) при реконструкции старой сцены МХАТа на Тверском бульваре. Следствие ведут центральные аппараты СК и управления экономической безопасности МВД. Реконструкция сцены идет уже несколько лет, Кехман обещал, что она откроется в октябре 2025 года.

«Фонтанка» утверждала, что обыски прошли в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области. Их провели в том числе у подрядчиков МХАТа. Об этом же сообщил «Коммерсант». По данным газеты, следствие проверяет коммерческие структуры, проводившие ремонт во МХАТе и Михайловском театре, а также в Новосибирском государственном театре оперы и балета, который также возглавлял Кехман.

«Коммерсант» утверждает, что дело связано с присвоением бюджетных средств, выделенных на работы в учреждениях культуры. В СК, пишет издание, подозревают, что конкурсы на ремонт учреждений культуры, которыми руководил Кехман, выигрывали одни и те же компании, а стоимость работ была завышена.

В публикациях СМИ в качестве подрядчиков МХАТа упоминаются «РСК-Ренессанс», «Строй-Эксперт» и «Атлант-проект», связанные с Маратом Каргиновым. Его называют деловым партнером Кехмана.

О какой сумме растраты идет речь, не уточняется. С 2022 по 2024 год на текущий ремонт МХАТа объявляли тендеры на 267 миллионов, 404 миллионов и 927 миллионов рублей. Два из них, в том числе самый крупный, выиграло «РСК-Ренессанс», говорится в статье «Коммерсанта».

В каком статусе по делу проходит Кехман, точно не известно. Изначально сообщалось, что у него статус свидетеля. Позже «Фонтанка» и RT утверждали, что Кехману либо уже предъявили, либо могут предъявить в ближайшее время обвинение по этому делу и отпустить под подписку о невыезде.

Официальной информации ни об обысках, ни о допросе, ни о статусе Кехмана нет. В связи с публикациями о следственных действиях ТАСС выпустил сообщение о том, что у Кехмана есть долг в 17,8 миллиарда рублей по неоплаченным кредитам. По данным агентства, на директора МХАТа открыто восемь исполнительных производств: шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, два — задолженности по исполнительному делу.

Кехман уже подвергался уголовному преследованию. Он занимался бизнесом и даже получил в прессе прозвище «банановый король»: одно из самых известных предприятий Кехмана — импортер бананов JFC. В этой компании, которая в итоге обанкротилась и была упразднена в 2012 году, он занимал пост гендиректора.

Последовало уголовное дело, но в 2017 году следственный департамент МВД прекратил его за истечением срока давности. Топ-менеджеров компании JFC обвиняли в мошенничестве с кредитом в особо крупном размере и отмывании денег. Дело возбудили из-за кредитов на 20 миллиардов рублей, взятых в разных банках. По версии следствия, JFC предоставила для их получения заведомо ложные сведения о положении дел в компании. Кехман заявлял, что его обманули другие топ-менеджеры.

В 2012 году Кехмана признали банкротом в Великобритании, а в 2016-м — в России. В 2018-м Высокий суд Лондона признал Кехмана виновным в мошенничестве по иску Банка Москвы, напоминает издание The Bell.

Театральная карьера Кехмана началась в 2007 году, когда он возглавил Михайловский театр в Петербурге — один из самых известных театров оперы и балета в России. Он занял должность директора, а с 2015-го стал художественным руководителем. При этом на 2007 год у него еще не было профильного продюсерского образования: он получил его только в 2009-м в Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

С 2015 по 2021 год Кехман также руководил Новосибирским театром оперы и балета (аналогично ситуации в Михайловском, сначала он был директором, а потом стал худруком). На посту директора он сменил Бориса Мездрича, уволенного после спектакля «Тангейзер», создателей которого обвиняли в «оскорблении чувств верующих» (при этом суд оправдал как Мездрича, так и режиссера спектакля Тимофея Кулябина). Кехман немедленно снял спектакль с репертуара и присоединился к его публичному порицанию.

Под руководством Кехмана в новосибирском театре был проведен ремонт, получивший противоречивые оценки. В частности, общественное движение «Искалеченный Новосибирск» обвиняло Кехмана в том, что театр после ремонта стал похож на «мещанский турецкий отель средней руки». При этом высказывалось и мнение, что в концертном зале после ремонта улучшилась акустика. За нарушения, допущенные при ремонте, Кехман был оштрафован судом.

Что сделал Кехман в Новосибирском театре оперы и балета

Борец с кощунством Владимир Кехман уходит из Новосибирского театра оперы и балета. Не беда, он многое успел там сделать

Что сделал Кехман в Новосибирском театре оперы и балета

Борец с кощунством Владимир Кехман уходит из Новосибирского театра оперы и балета. Не беда, он многое успел там сделать

В 2021 году Кехмана назначили директором во МХАТ имени Горького. С его помощью министерство культуры намеревалось решить конфликт между президентом театра Татьяной Дорониной и художественным руководителем Эдуардом Бояковым. Кехман сразу настоял на уходе Боякова, а затем записал видео, как снимает его портрет со стены.

Кехман периодически участвует в спектаклях Михайловского театра как актер. В 2021 году он сыграл Ивана Грозного в опере «Опричник» Петра Чайковского (это роль без слов, которая отсутствует в либретто).

В 2025 году МХАТ показал музыкально-поэтическую композицию «Настоящие» по стихам Z-поэтов. В представлении участвовали певец Шаман и писатель Захар Прилепин.