Уголовное дело против Владимира Кехмана закрыли за истечением сроков давности

Следственный департамент МВД прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора JFC Владимира Кехмана. Об этом пишет «Коммерсант», не указывая, откуда получена информация.

Первое дело против Кехмана и топ-менеджеров JFC Андрея Афанасьева и Юлии Захаровой по статьям о мошенничестве с кредитом в особо крупном размере и отмывании доходов было прекращено 14 ноября «за отсутствием в деянии состава преступления», указывает газета.

В тот же день старший следователь по особо важным делам Дмитрий Гришин возбудил против всех фигурантов новое дело — по статье о незаконном получении кредита. Поскольку это статья средней тяжести, а не тяжкая, как предыдущая о мошенничестве, срок давности по ней составляет шесть, а не десять лет. Так как последний эпизод с получением кредита датирован 3 ноября 2011 года, новое дело было сразу прекращено за истечением сроков давности.