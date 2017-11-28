Уголовное дело против Владимира Кехмана закрыли за истечением сроков давности

Коммерсант
05:55, 28 ноября 2017
Требует подтверждения

Следственный департамент МВД прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора JFC Владимира Кехмана. Об этом пишет «Коммерсант», не указывая, откуда получена информация.

Первое дело против Кехмана и топ-менеджеров JFC Андрея Афанасьева и Юлии Захаровой по статьям о мошенничестве с кредитом в особо крупном размере и отмывании доходов было прекращено 14 ноября «за отсутствием в деянии состава преступления», указывает газета.

В тот же день старший следователь по особо важным делам Дмитрий Гришин возбудил против всех фигурантов новое дело — по статье о незаконном получении кредита. Поскольку это статья средней тяжести, а не тяжкая, как предыдущая о мошенничестве, срок давности по ней составляет шесть, а не десять лет. Так как последний эпизод с получением кредита датирован 3 ноября 2011 года, новое дело было сразу прекращено за истечением сроков давности.

Уголовное дело против руководства обанкротившейся JFC было возбуждено после получения 20 миллиардов рублей в виде кредитов в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других организациях. По версии следствия, JFC предоставила для получения денег заведомо ложные сведения о положении дел в компании.
Кехман также с 2007 по 2015 годы был гендиректором Михайловского театра в Санкт-Петербурге, потом став его художественным руководителем. С 2015 по 2017 годы Кехман был генеральным директором Новосибирского театра оперы и балета, где он отказался от постановки оперы «Тангейзер», назвав ее кощунством.

Кто такой Владимир Кехман

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