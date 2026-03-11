Новым худруком Михайловского театра стал оперный певец Ильдар Абдразаков

Новым художественным руководителем Михайловского театра назначен оперный певец Ильдар Абдразаков. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«365 спектаклей в год дает Михайловский театр. Теперь радовать зрителей он будет под началом нового художественного руководителя — Ильдара Абдразакова. Это человек потрясающего таланта, всемирно известный оперный певец, режиссер, общественный деятель. Желаю Ильдару Амировичу и коллективу театра успешной работы, интересных творческих проектов», — написал Беглов с своем телеграм-канале.

С декабря 2024 года Абдразаков также возглавляет Севастопольский государственный театр оперы и балета в аннексированном Крыму.

Предыдущим худруком Михайловского театра с 2015 года был Владимир Кехман. В январе 2026-го с ним расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Кехман также с 2021 по 2025 год занимал пост гендиректора МХАТ имени Горького в Москве.

Летом 2025 года у Кехмана и в МХАТе прошли обыски. По данным ТАСС, тогда же ему предъявили обвинения в растрате при реконструкции сцены МХАТа и отпустили под подписку о невыезде. Позже «Фонтанка» сообщила, что Кехману предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. Официально следственные органы об этом не сообщали.

