У России третье золото на Паралимпиаде-2026. Лыжник Иван Голубков стал первым в гонке на 10 километров
Российский лыжник Иван Голубков выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх, проходящих в Италии. Он стал первым в гонке на 10 километров раздельным стартом в категории сидя.
Голубков, выступающий в классе LW11.5 (спортсмены с поражением нижних конечностей и туловища), показал результат 25 минут и шесть секунд.
Вторым стал китаец Мао Чжунъу (26:12,2), третьим — его соотечественник Чжэн Пэн (26:14,7).
Иван Голубков — шестикратный чемпион мира, девятикратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.
Это третья золотая медаль для российских спортсменов на Паралимпиаде в Италии. Ранее Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте, а лыжница Анастасия Багиян выиграла золото в классическом спринте среди спортсменов с нарушением зрения.
Россия впервые с 2014 года выступает на Паралимпийских играх под своим флагом и с гимном.