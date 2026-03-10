Россия получила второе золото на Паралимпийских играх. Лыжница Анастасия Багиян победила в спринте
Источник: Международный паралимпийский комитет
Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла золотую медаль на Паралимпийских играх.
Багиян одержала победу в классическом спринте среди спортсменов с нарушением зрения.
После победы Багиян Россия, у которой теперь два золота и две бронзы, поднялась на восьмое место в медальном зачете. Лидирует Китай (девять золотых наград), затем идет Австрия (четыре), у США, Италии и Украины по три золотых медали.
Россия впервые с 2014 года выступает на Паралимпийских играх под своим флагом.