Россия получила второе золото на Паралимпийских играх. Лыжница Анастасия Багиян победила в спринте

Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла золотую медаль на Паралимпийских играх.

Багиян одержала победу в классическом спринте среди спортсменов с нарушением зрения.

После победы Багиян Россия, у которой теперь два золота и две бронзы, поднялась на восьмое место в медальном зачете. Лидирует Китай (девять золотых наград), затем идет Австрия (четыре), у США, Италии и Украины по три золотых медали.

Россия впервые с 2014 года выступает на Паралимпийских играх под своим флагом.