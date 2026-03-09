Первая золотая медаль России на Паралимпиаде в Италии. Победила горнолыжница Варвара Ворончихина

Горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте и принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка прошла трассу за 1 минуту 15,60 секунды.

Варвара Ворончихина проходит трассу супергиганта 9 марта 2026 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Ранее Ворончихина завоевала «бронзу» в скоростном спуске. Это была первая медаль для паралимпийской сборной России на этих Играх. Позднее еще одну «бронзу» также в скоростном спуске выиграл россиянин Алексей Бугаев.

Паралимпиада проходит в Италии с 6 по 15 марта. В Играх принимают участие шесть российских спортсменов, которые впервые за 12 лет допущены на Игры под своим флагом.

