Первая золотая медаль России на Паралимпиаде в Италии. Победила горнолыжница Варвара Ворончихина
Источник: Паралимпиада-2026
Горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте и принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка прошла трассу за 1 минуту 15,60 секунды.
Ранее Ворончихина завоевала «бронзу» в скоростном спуске. Это была первая медаль для паралимпийской сборной России на этих Играх. Позднее еще одну «бронзу» также в скоростном спуске выиграл россиянин Алексей Бугаев.
Паралимпиада проходит в Италии с 6 по 15 марта. В Играх принимают участие шесть российских спортсменов, которые впервые за 12 лет допущены на Игры под своим флагом.