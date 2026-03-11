США сообщили об уничтожении иранских минных заградителей около Ормузского пролива

Американские военные уничтожили 10 марта несколько иранских военно-морских судов, в том числе 16 вблизи Ормузского пролива. Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Других подробностей военные не приводят.

По информации CNN и CBS News, разведка США выявила признаки того, что военные Ирана начали минировать Ормузский пролив. CBS News сообщил, что Иран использует небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин.

Президент США Дональд Трамп, комментируя эту информацию, заявил, что если иранские военные действительно минируют пролив, то мины должны быть немедленно убраны. В противном случае «последствия для Ирана будут беспрецедентными».

Через Ормузский пролив проходит 20–25% мирового нефтяного трафика. Остановка этого движения после начала войны на Ближнем Востоке уже привела к скачку цен на нефть.

В Ормузском проливе застряли сотни судов, тысячи моряков и миллионы баррелей нефти Некоторые суда Иран пропускает — в основном китайские. Некоторые прорываются сами — их владельцы зарабатывают по полмиллиона долларов в день

