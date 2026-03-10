CBS и CNN: по данным разведки США, Иран минирует Ормузский пролив

Разведка США выявила признаки того, что военные Ирана начали минировать Ормузский пролив, сообщила корреспондент CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс.

«Иран использует небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин. Хотя запасы мин в Иране публично неизвестны, оценки за прошедшие годы варьировались примерно от двух до шести тысяч морских мин», — передала она данные своего коллеги Джима ЛаПорта, который специализируется на вопросах нацбезопасности.

О том, что Иран минирует Ормузский пролив, также сообщили источники CNN, которые сослались на данные разведки.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ. По его словам, если иранские военные действительно минируют пролив, то мины должны быть немедленно убраны. В противном случае «последствия для Ирана будут беспрецедентными».

Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, а у нас нет сообщений о том, что это было сделано, мы хотим, чтобы их убрали немедленно! Если по какой-либо причине мины были установлены и не будут немедленно убраны, военные последствия для Ирана будут беспрецедентными. Если же, с другой стороны, они уберут то, что могло быть установлено, это станет огромным шагом в правильном направлении!

Через Ормузский пролив проходит 20–25% мирового нефтяного трафика. После начала войны с Израилем и США Иран заявил, что будет блокировать пролив.

Как отмечает РБК, за последнюю неделю пролив пересекло всего 14 судов, тогда как до боевых действий там ежедневно проходили от 50 до 60 танкеров с нефтью и газом. Остановка движения судов привела к скачку цен на нефть и газ.

Франция собиралась направить военные корабли в Ормузский пролив, чтобы обеспечить восстановление судоходства. Президент США Дональд Трамп обещал, что военный флот США «при необходимости» будет сопровождать танкеры.

