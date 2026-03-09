Франция направит военные корабли в Ормузский пролив, чтобы обеспечить восстановление судоходства

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и его союзники готовят «оборонительную» миссию, призванную возобновить судоходство в Ормузском проливе.

Миссия будет направлена на сопровождение танкеров «после окончания наиболее острой фазы конфликта», заявил Макрон.

В операции будут задействованы авианосец «Шарль де Голль», а также восемь фрегатов и два десантных вертолетоносца. Макрон сообщил, что она будет проводиться совместно с другими странами, не уточнив, что это за страны.

Через Ормузский пролив проходит до пятой части мировых морских поставок нефти. После начала войны Иран заявил, что будет его блокировать. На этом фоне цены на энергоносители резко выросли.

Франция и другие страны ЕС являются одними из главных покупателей газа и нефти из стран Персидского залива. Для них длительные перебои в поставках из региона и резкий рост мировых цен являются намного более критичными, чем, например, для ведущих войну США.

Читайте также

Из-за войны США и Израиля с Ираном цены на нефть подскочили на 30% за неделю. Это не предел, предупреждают аналитики Bloomberg — о разрастании глобального энергетического хаоса

Читайте также

Из-за войны США и Израиля с Ираном цены на нефть подскочили на 30% за неделю. Это не предел, предупреждают аналитики Bloomberg — о разрастании глобального энергетического хаоса