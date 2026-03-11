Reuters: правительство России готовится сократить все «нечувствительные» расходы бюджета на 10%

Правительство России работает над планом по 10-процентному сокращению всех неключевых, «нечувствительных» расходов бюджета, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Министерство финансов проинформировало ведомства, распределяющие бюджетные средства, о необходимости сокращения расходов. Сейчас они обсуждают, что именно сократить», — заявил один из собеседников агентства. Одни источники говорят о 10-процентном сокращении, другие — что размер сокращения еще не утвержден.

В самом ведомстве подтвердили журналистам, что обсуждают меры «по приоритезации бюджетных расходов» с другими министерствами. Минфин заявил, что сокращения не затронут военные и социальные расходы. По словам анонимных собеседников Reuters, социальных выплат и зарплат бюджетникам сокращения тоже не коснутся.

«Это всегда делается путем оптимизации несущественных расходов. Некоторые новые проекты будут приостановлены, например, строительство или ремонт дорог», — отметил один из источников агентства.

Часть высвободившихся денег правительство намерено направить в Фонд национального благосостояния, чтобы избежать его возможное истощение, говорится в статье.

Окончательное решение о плане по сокращениям будет зависеть от того, какая цена на нефть установится на фоне войны Израиля и США с Ираном. По словам одного из источников Reuters, текущая бюджетная ситуация требует сокращения расходов независимо от краткосрочных колебаний цен на нефть.

По плану правительства на 2026 год, дефицит бюджета сократится до 3,8 триллиона рублей, а в 2027-м составит 3,2 триллиона рублей. Покрывать дефицит собираются за счет средств Фонда национального благосостояния, внешних и внутренних заимствований, а также повышения налогов.

За первые два месяца бюджет России собрал только 826 миллиардов рублей нефтегазовых доходов — это на 47% меньше, чем годом ранее, пишет The Bell. Недобор до планового показателя составил 335 миллиардов рублей.

Российский бюджет испытывает давление в том числе из-за падения нефтегазовых доходов РФ. На них влияют несколько факторов — низкие цены на нефть, переизбыток сырья во всем мире, крепкий рубль и санкции.

На фоне войны на Ближнем Востоке Россия может получить выгоду от повышения нефтегазовых доходов от роста цен и переориентации Китая и Индии на российские энергоресурсы.