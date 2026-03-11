«Очень важно защитить ребят от деструктивного контента». Министр просвещения заявил, что все российские школы перешли на мессенджер Max

Все российские школы, в том числе более 20 миллионов учителей и учеников, перешли на «национальный мессенджер» Max, утверждает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Это защищенный мессенджер, здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы», — рассказал министр на встрече с Владимиром Путиным.

Кравцов добавил, что перевод школьников в Max проводится, потому что «очень важно защитить ребят от деструктивного контента».

«Национальный мессенджер» Max был запущен компанией VK весной 2025 года. Власти РФ активно навязывают гражданам его использование и параллельно ограничивают работу других популярных сервисов — вотсапа и телеграма.

10 марта пресс-служба Max отчиталась, что в мессенджере зарегистрировались уже 100 миллионов пользователей, а его ежедневная аудитория составляет 70 миллионов человек.

Издание «Агентство» подсчитало, что около 70% каналов в мессенджере Max были зарегистрированы органами власти и государственными учреждениями по поручению властей.