«Агентство»: почти 70% каналов в Max созданы госструктурами (и их мало кто читает)

Около 70% каналов в российском «национальном мессенджере» Max были зарегистрированы органами власти и государственными учреждениями по поручению властей, пишет издание «Агентство».

12 февраля пресс-служба госмессенджера объявила, что в Max появились уже более 170 тысяч публичных каналов, чья совокупная аудитория составляет 80,5 миллиона подписчиков. «Агентство» выгрузило из сервиса аналитики MaxStat данные о почти 169 тысячах каналов. Большая часть из них была создана через «Платформу для партнеров» мессенджера, где государственным каналам в никах присваивают суффиксы _gos, а бизнес-каналам — суффиксы _biz.

Согласно анализу издания, в общей сложности госструктуры зарегистрировали не менее 118,2 тысячи каналов в Max (почти 70% от 169 тысяч из выкачанной базы). В основном каналы заводят муниципальные власти и госучреждения (более 70 тысяч каналов), школы, лицеи и гимназии (более 34 тысяч каналов), детские сады (более 19 тысяч каналов), администрации (более пяти тысяч каналов).

Доля «бизнес-каналов» составляет около 13% (21,6 тысячи каналов). Чаще всего их заводят управляющие компании и ТСЖ (более трех тысяч каналов).

Остальные каналы (29,1 тысячи, около 17% от выкачанной базы «Агентства») создавались не через «Платформу для партнеров» Max и чаще всего не имеют прямого отношения к государству, отмечают журналисты.

По данным «Агентства», общая аудитория 169 тысяч каналов в Max составляет 88,3 миллиона подписчиков (но не пользователей вообще). На каналы госструктур подписаны только 26,3 миллиона подписчиков (около 30%). Таким образом, в среднем один госканал читают 220 подписчиков.

Основная масса пользователей «национального мессенджера» подписана на каналы, которые не ассоциируются с государством и не имеют «служебных» суффиксов _gos или _biz в названиях.

Более половины всех подписчиков Max (49,6 миллиона) читают 1% самых популярных каналов, отмечает «Агентство».

В первой десятке самых популярных каналов Max семь связаны с государством или занимаются пропагандой. Это «Кремль. Новости», РИА Новости, «Госуслуги», «RT на русском», «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Соловьев» и «Mash Новости». Также в топе два развлекательных блога «Открытки Поздравления» и «Кухня наизнанку», а также канал «Max Анонсы».

