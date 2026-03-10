Пресс-служба Max заявила, что в мессенджере зарегистрировались 100 миллионов пользователей

Ежедневная аудитория Max достигла 70 миллионов человек, а всего в «национальном мессенджере» зарегистрировались 100 миллионов пользователей, объявила пресс-служба компании 10 марта.

К настоящему моменту в мессенджере созданы 2,2 миллиона публичных и приватных каналов. Каждый день пользователи отправляют более миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков в Max, утверждает пресс-служба.

Всего с момента запуска мессенджера в марте 2025 года пользователи Max отправили 62 миллиарда сообщений, совершили более трех миллиардов звонков, записали 470 миллионов видеокружков, а число групповых чатов выросло до 25,5 миллионов, отчитались в пресс-службе.

На фоне активного продвижения мессенджера Max Роскомнадзор стал ограничивать в России работу других популярных мессенджеров — вотсапа и телеграма.

Издание «Агентство» подсчитало, что около 70% каналов в мессенджере Max были зарегистрированы органами власти и государственными учреждениями по поручению властей.