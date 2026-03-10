Трамп заявил, что собирается снять некоторые санкции, связанные с нефтью. С каких стран, он не уточнил

США рассматривают вариант снять санкции с некоторых стран для стабилизации цен на нефть. Об этом рассказал на пресс-конференции президент США Дональд Трамп, его слова приводит BBC News.

«У нас есть санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции, пока ситуация не стабилизируется. А потом, кто знает? Может быть, нам и не придется их вводить — если установится мир», — сказал Трамп.

Он не уточнил, о каких странах идет речь. The Bell предполагает, что вероятно Трамп имел в виду Россию.

5 марта Минфин США объявил, что на 30 дней снял запрет на закупку российской нефти для индийских нефтеперерабатывающих заводов. Такое решение принято, чтобы «обеспечить бесперебойный поток нефти на мировой рынок». После этого министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут продолжить снимать ограничения в отношении российской нефти. По его словам, в море находятся «сотни миллионов баррелей подсанкционной нефти и, сняв с нее санкции, министерство финансов может создать предложение».

