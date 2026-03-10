El Pais: полиция Испании провела обыски в особняках на Майорке, принадлежащих главе «Вертолетов России»

Сотрудники полиции Испании в понедельник, 9 марта, провели обыски в нескольких особняках на Майорке, которые, предположительно, принадлежат главе холдинга «Вертолеты России» Николаю Колесову, сообщило издание El Pais со ссылкой на источники.

По информации издания, следственные действия начались примерно в 13:00 по местному времени, когда десятки сотрудников полиции прибыли в два особняка в муниципалитете Кальвия на юге Майорки.

Другие подробности источники издания в полиции предоставить отказались. Расследование проводит генеральный комиссариат информации — разведывательная служба, которая входит в состав испанской полиции.

В июне 2025 года Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором говорилось, что семья и связанные с Колесовым люди владеют пятью виллами в испанской Пальма-де-Майорке, дворцом в Ялте, недвижимостью в Дубае, а также двумя самолетами и вертолетом. По данным расследователей, три виллы на Майорке (каждая примерно по 750 квадратных метров) записаны на сына Колесова Алексея, который стал их владельцем в 2024 году в возрасте четырех лет.

В 2007 году Николай Колесов был назначен губернатором Амурской области, но уже в 2008 году подал в отставку. После этого он оказался в недавно созданном на тот момент «Ростехе» и возглавил Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ), в который входят около 100 предприятий, разрабатывающих электронику для гражданской и военной авиации. В 2021 году он стал главой «Вертолетов России».

Глава международного ФБК Мария Певчих в октябре 2025 года сообщала, что в Испании арестовали недвижимость, которой владеет Николай Колесов, по делу об отмывании денег.

Читайте также

Команда Навального нашла у главы «Вертолетов России» пять вилл в Испании, дворец в Ялте, недвижимость в Дубае и два частных самолета Четыре виллы записаны на малолетних детей чиновника. Он развелся с их матерью, лишил ее родительских прав и заставил платить алименты

Читайте также

Команда Навального нашла у главы «Вертолетов России» пять вилл в Испании, дворец в Ялте, недвижимость в Дубае и два частных самолета Четыре виллы записаны на малолетних детей чиновника. Он развелся с их матерью, лишил ее родительских прав и заставил платить алименты