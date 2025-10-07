В Испании по подозрению в отмывании денег арестовали недвижимость, которой владеет глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, сообщила руководительница Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.

По ее словам, недвижимость Колесова была арестована «месяц назад». «То есть по результатам нашего расследования в Испании началась как минимум официальная проверка, а может быть, и дело открыли», — написала Певчих.

Глава ФБК опубликовала фрагмент документа, в котором в переводе с испанского говорится, что в отношении «данной недвижимости» принята обеспечительная мера, которая запрещает распоряжаться ей и отчуждать ее — в соответствии с письмом от 11 сентября. Из фрагмента неясно, о каком именно объекте недвижимости идет речь. На фото, которое Певчих приложила к этому посту, изображена одна из вилл Николая Колесова в Пальма-де-Майорке.

В июне 2025 года команда Навального опубликовала расследование, в котором рассказала о недвижимости Колесова — чиновника, который провел более 13 лет на госслужбе в оборонной промышленности. Расследователи пришли к выводу, что семья Колесова и связанные с ним люди владеют пятью виллами в испанской Пальма-де-Майорке, дворцом в Ялте, недвижимостью в Дубае, а также двумя самолетами и вертолетом. При этом испанские виллы записаны на детей Колесова, которые стали их владельцами в возрасте четырех лет.

