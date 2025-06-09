Команда Навального нашла у главы «Вертолетов России» пять вилл в Испании, дворец в Ялте, недвижимость в Дубае и два частных самолета Четыре виллы записаны на малолетних детей чиновника. Он развелся с их матерью, лишил ее родительских прав и заставил платить алименты

Одна из вилл Николая Колесова в Пальма-де-Майорке Команда Навального

Команда Навального опубликовала расследование о главе холдинга «Вертолеты России» Николае Колесове — чиновнике, который провел более 13 лет на госслужбе в оборонной промышленности. Семья и связанные с Колесовым люди владеют пятью виллами в испанской Пальма-де-Майорке, дворцом в Ялте, недвижимостью в Дубае, а также двумя самолетами и вертолетом. При этом испанские виллы записаны на детей Колесова, которые стали их владельцами в возрасте четырех лет. С их матерью Колесов в разводе — сына и двух дочерей он забрал себе и видеться с ними ей не дает, лишив ее родительских прав и заставляя ее платить ему алименты.

Николай Колесов родом из Татарстана, в 2007 году его назначили губернатором Амурской области, но уже летом 2008-го он ушел в отставку по собственному желанию. После этого Колесов оказался в недавно созданном Владимиром Путиным «Ростехе» — возглавил концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ), в который входили около 100 предприятий, разрабатывающих электронику для гражданской и военной авиации, комплексы радиоэлектронной борьбы, системы опознавания, наведения, навигации и многое другое. Там он проработал более 12 лет, а в декабре 2021-го стал главой холдинга «Вертолеты России».

Кроме того, в собственности у Колесова с конца 1990-х находится казанский «Завод Элекон», который он возглавил в 1997-м. Команда Навального отмечает, что выяснить, как это произошло, невозможно, поскольку отчетность за тот период «обрывочная», но пишет, что «можно проследить исчезновение из списка акционеров доли комитета госимущества Татарстана, а затем и доли „Оборонпрома“ и появление в списке самого Колесова».

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Со своей последней женой Дианой Колесов познакомился в начале 2000-х — ей тогда было 17 лет, а ему — 46. Он был женат, но потом он развелся, и они поженились. В браке родились трое детей — двойняшки Анна и Николь и сын Алексей. Позднее Николай Колесов развелся с Дианой, лишив ее при этом родительских прав и встреч с детьми. Она описывает эту ситуацию в своем телеграм-канале, публикуя фотографии детей — именно по ним соратники Навального смогли найти заграничную недвижимость Колесова.

Три виллы в испанской Пальма-де-Майорке (каждая примерно по 750 квадратных метров) записаны на Алексея Колесова, который стал их владельцем в 2024 году в возрасте четырех лет. Один из домов младший Колесов (который указан как гражданин Испании) купил у компании «Стар», владеющей российскими оборонными предприятиями, пишут расследователи. Они отмечают, что, помимо этого, Алексей Колесов — крестник бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, который был участником коррупционного скандала в ведомстве.

Николай Колесов с детьми Диана Колесова / Telegram

Еще одна вилла была приобретена в 2014 году «Элеконом». Команда Навального описывает этот дом площадью 1200 квадратных метров так: «Три этажа, подземная парковка, огромные террасы». Однако в середине 2022 года виллу переписали на четырехлетнюю гражданку Кипра по имени Николь Николаевна Колесова — дочь владельца «Элекона».

Помимо этого, семья Колесова, как выяснили расследователи, владеет виллой, находящейся прямо через дорогу. Она меньше — площадью 500 квадратных метров, но располагается на скале, в которой выбита лестница вниз к морю. Эта вилла изначально была записана на Тамбовский завод «Электроприбор», а в октябре 2021 года ее переписали на старшую сестру Николая Колесова Людмилу Тэнно. При этом в испанских документах Тэнно указана как бенефициарный владелец «Элекона». Также она была в совете директоров Раменского приборостроительного завода и владела компанией, которая обслуживает бортовые радиолокационные станции для военной авиации.

Кроме того, расследователи нашли на фотографиях бывшей жены Колесова еще ряд объектов недвижимости, принадлежащих его семье. Один из них — дворец в Ялте, стоимость которого команда Навального оценила в миллиард рублей. Его собственником в 2015 году, после аннексии Крыма, стало Раменское приборостроительное конструкторское бюро, входящее в холдинг КРЭТ, а в конце того же года дворец был переписан на личную фирму Колесова.

Также на фотографиях фигурирует вилла в жилом комплексе на искусственном острове Палм-Джумейра в Дубае — она принадлежит главе московской компании, которую учредил Колесов. В этом же ЖК есть вилла, которой владеет бывшая теща Колесова — мать его бывшей жены Дианы. В Дубае также есть недвижимость у старшей дочери Колесова от первого брака — две большие квартиры в дорогих жилых комплексах у нее (440 и 882 квадратных метра) и квартира у ее мужа (532 квадратных метра).

Николай Колесов — со своими орденами и медалями Диана Колесова / Telegram

У самого Колесова, как выяснили соратники Навального, есть участок площадью 11 тысяч квадратных метров с несколькими домами на Рублевке (часть его оформлена на Колесова, часть — на «Элекон»), частный самолет Bombardier Global Express стоимостью около 20 миллионов долларов, самолет Embraer Legacy 650 стоимостью 10 миллионов долларов и вертолет Agusta-Westland 109 стоимостью пять миллионов долларов. Самолеты и вертолет оформлены на фирму, расположенную в здании «Элекон» в Казани, прошлой собственницей которой была сестра Колесова Людмила Тэнно.

Общую стоимость авиапарка Колесова расследователи оценили в 35 миллионов долларов (около 2,8 миллиарда рублей), а недвижимости, которую им удалось найти — в 14 миллиардов рублей.

Изучив документы, команда Навального пришла к выводу, что для оформления активов Колесова использовались в основном пять фирм, которые формально не имели к нему самому никакого отношения. В разных пропорциях и долях эти пять фирм владеют 20 российскими оборонными предприятиями (иногда полностью, иногда частично). Большая часть этих заводов когда-то полностью принадлежали КРЭТу, отмечают соратники Навального. Эти фирмы, как показывают банковские проводки, за последние несколько лет выплатили суммарно 22 миллиарда рублей дивидендов близким родственникам Колесова и связанным с ним людям. «И это только от нескольких несчастных фирм, которые мы нашли. За период менее чем за три года. Безумием было бы предполагать, что это все. Ведь мы не налоговая — у нас неполные данные, и то только до начала 2025 года», — отмечают соратники Навального.