CNN: Иран планирует взимать плату за безопасность с танкеров и судов в Персидском заливе

Иран планирует начать взимать плату за безопасность в Персидском заливе для нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих странам-союзникам США. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник в Иране, знакомый с планами руководства страны.

По словам собеседника телеканала, Ормузский пролив «закрыт», несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об обратном.

«Мы держим в своих руках рычаг регулирования мировых цен на нефть, и США еще долго придется ждать наших действий по урегулированию цен. Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы продолжим бороться до тех пор, пока Трамп не объявит о поражении», — сказал источник.

В свою очередь представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини заявил, что вооруженные силы Ирана не позволят вывезти из региона «ни литра нефти» партнерам США. По его мнению, их попытки «снизить и контролировать цены на нефть и газ будут безрезультатными».

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа. После начала войны Иран объявил, что будет его блокировать. Остановка движения судов через пролив привела к скачку цен на нефть.

9 марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж и его союзники готовят «оборонительную» миссию, призванную возобновить судоходство в Ормузском проливе. По его словам, миссия заключается в том, чтобы сопровождать танкеры в проливе, когда закончится «наиболее острая фаза конфликта».

