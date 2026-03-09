WSJ: Трамп готов поддержать убийство нового лидера Ирана, если тот откажется выполнять требования США

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не будет готов уступить требованиям Соединенных Штатов, рассказали источники The Wall Street Journal.

Среди этих требований прекращение ядерной программы Ирана, отмечает газета, ссылаясь на нынешних и бывших чиновников США. В Белом доме не стали комментировать информацию издания.

Ранее в интервью New York Post Трамп говорил, что «не рад» избранию Хаменеи на пост лидера Ирана. Он называл его «легковесом», а его избрание «ошибкой». Трамп также настаивал, что должен участвовать в назначении нового лидера Ирана после «безоговорочной капитуляции» страны. «Я не собираюсь проходить через все это, чтобы в итоге получить еще одного Хаменеи», — говорил Трамп журналу Time.

Израиль, вероятно, проведет операцию по убийству Моджтабы Хаменеи, избранного 8 марта, полагают источники The Wall Street Journal. По их словам, именно Израиль играет ведущую роль в ликвидации иранских лидеров. Так, израильские истребители нанесли удар, в результате которого погибли Али Хаменеи — отец Моджтабы Хаменеи и его предшественник на посту лидера Ирана, а также жена Хаменеи-младшего.

Моджтабу Хаменеи в Вашингтоне считают преемником своего отца, который придерживается жесткой линии в отношении США. ИсточникиWSJ не ждут, что он уступит Вашингтону, откажется от создания ядерного оружия и начнет переговоры о завершении войны на условиях США.

