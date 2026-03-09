Стоимость нефти опустилась до 100 долларов. В течение дня она дорожала почти до 120 долларов
Источник: ICE
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE опустилась ниже 100 долларов за баррель.
На минимуме в 18:31 мск цена опускалась до 98 долларов за баррель, однако в дальнейшем курс вырос. На момент публикации нефть торговалась на уровне 100 долларов.
В ходе торгов 9 марта цена на нефть поднималась почти до 120 долларов за баррель.
Цены на нефть демонстрируют высокую волатильность на фоне войны США и Израиля с Ираном.