Стоимость нефти опустилась до 100 долларов. В течение дня она дорожала почти до 120 долларов

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE опустилась ниже 100 долларов за баррель.

На минимуме в 18:31 мск цена опускалась до 98 долларов за баррель, однако в дальнейшем курс вырос. На момент публикации нефть торговалась на уровне 100 долларов.

В ходе торгов 9 марта цена на нефть поднималась почти до 120 долларов за баррель.

Цены на нефть демонстрируют высокую волатильность на фоне войны США и Израиля с Ираном.

Читайте также

Из-за войны США и Израиля с Ираном цены на нефть подскочили на 30% за неделю. Это не предел, предупреждают аналитики Bloomberg — о разрастании глобального энергетического хаоса

Читайте также

Из-за войны США и Израиля с Ираном цены на нефть подскочили на 30% за неделю. Это не предел, предупреждают аналитики Bloomberg — о разрастании глобального энергетического хаоса