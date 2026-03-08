Иран снова нанес удары по странам Ближнего Востока. Израиль атаковал нефтехранилища в Тегеране

Системы противовоздушной обороны Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов 8 марта перехватили иранские ракеты и беспилотники, сообщает AFP со ссылкой на заявления властей этих стран.

В столице Кувейта после атаки беспилотника загорелся небоскреб, где находится главный офис службы социального страхования страны. Позже власти сообщили, что двое пожарных погибли «при исполнении служебных обязанностей», но обстоятельства их гибели не уточняются.

В Бахрейне, согласно заявлению властей, три человека получили ранения из-за упавших обломков сбитых иранских ракет. Фрагменты также повредили здание университета. Позже власти также сообщили, что беспилотник Ирана повредил опреснительную установку.

Военные Ирана запустили несколько ракет по Израилю. О пострадавших информации не поступало. Кроме того, Израиль атаковали беспилотники со стороны Ливана.

В свою очередь израильские военные нанесли удары по нескольким комплексам хранения топлива в Тегеране и окрестностях, которые используют Вооруженные силы Ирана. Всего, по данным представителя Ирана, Израиль и США под удары попали пять объектов — четыре нефтебазы и центр транспортировки нефтепродуктов. Видео пожаров в Тегеране опубликовали в соцсетях.

США и Израиль начали бомбить Иран 28 февраля. В ответ Тегеран атакует Израиль и страны Ближнего Востока, которые считает союзниками Вашингтона. Иран заявляет, что его цели — американские военные объекты в этих странах, но регулярно сообщается и об атаках на гражданские объекты.

Накануне, 7 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан говорил, что страна не будет атаковать соседей, если с их территории не будет ударов. Он также принес извинения странам Персидского залива за удары, которые Иран нанес за последнюю неделю.

8 марта Пезешкиан отметил, что его заявления были «неправильно истолкованы врагом, стремящимся посеять раздор с соседями». «Неоднократно говорилось, что мы братья и должны поддерживать хорошие отношения с соседями. Однако мы вынуждены отвечать на нападения, но это не означает, что у нас есть спор с [соседней] страной или что мы хотим расстроить ее народ», — говорит Пезешкиан.

