Президент Ирана заявил, что Тегеран перестанет атаковать соседние страны, если не будет ударов с их территории

Иран не будет атаковать соседние страны, если с их территории также не будет ударов. Об этом объявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передают «Аль-Джазира» и Reuters.

По словам Пезешкиана, такое решение накануне одобрил временный Совет, который руководит Ираном после гибели Али Хаменеи.

Пезешкиан также принес извинения соседним странам за удары, которые были нанесены за последнюю неделю.

Хотите понять, что происходит в Иране? Очень скоро в издательстве «Медузы» выйдет второе издание книги Никиты Смагина «Всем Иран» — важнейшая книга об этой стране. Вы можете оформить предзаказ уже сейчас.

США и Израиль начали бомбить Иран 28 февраля. В ответ Тегеран начал атаковать Израиль и страны, которые считает союзниками Вашингтона. Иранские дроны и ракеты летят в ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие соседние государства. Тегеран заявляет, что его целью являются только американские военные объекты в этих странах, однако фиксировались атаки и на гражданские объекты.

5 марта Азербайджан сообщил, что иранские дроны упали на территории страны. По данным МИД, один дрон упал на территории терминала аэропорта, другой — рядом со зданием школы в селе Шекерабад. Пострадали четыре человека. Власти Азербайджана назвали атаку БПЛА терактом. Иран заявил, что аэропорт Нахичевани не был целью удара.

Читайте также

После атаки США и Израиля на Иран кажется, что чуть ли не все страны мира участвуют в том или ином конфликте. Войн и правда ведется рекордно много? Смотря что называть войнами — и смотря откуда отмерять рекорд

Читайте также

После атаки США и Израиля на Иран кажется, что чуть ли не все страны мира участвуют в том или ином конфликте. Войн и правда ведется рекордно много? Смотря что называть войнами — и смотря откуда отмерять рекорд