Президент Азербайджана назвал удар дроном по аэропорту Нахичевани терактом и потребовал от Ирана объяснений и извинений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев созвал заседание Совета безопасности в связи с ударом иранского дрона по аэропорту города Нахичевань и школе в селе Шекерабад.

Алиев, сообщила его пресс-служба, назвал произошедшее «гнусным терактом».

«Азербайджанской стороне должны быть даны объяснения иранскими официальными лицами, принесены извинения, а те, кто совершил этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности», — заявил он.

Президент Азербайджана подчеркнул, что его страна не участвует и не будет участвовать в операциях против Ирана. «Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика не позволяет этого», — сказал Алиев.

Инцидент с дронами Алиев расценил как проявление «неблагодарности», отметив, что он лично посещал посольство Ирана, чтобы выразить соболезнования в связи с «последними событиями», а Азербайджан помогал эвакуировать иранских дипломатов из Ливана.

Алиев сообщил, что посол Ирана вызван в МИД, где ему выразят протест, и пообещал, что будут и другие дипломатические шаги.

При этом президент Азербайджана подчеркнул, что вооруженные силы, Государственная пограничная служба, все другие силы специального назначения — «приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции».

Дрон нанес удар по аэропорту города Нахичевань, расположенного менее чем в 30 километрах от границы с Ираном, утром 5 марта. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, пострадали четыре человека — трое сотрудников аэропорта и ожидавший вылета пассажир, повреждена аэропортовая инфраструктура, один из рейсов, направлявшихся в Нахичевань, был вынужден изменить маршрут.

Правоохранительные органы Азербайджана возбудили уголовное дело в связи с произошедшим по статьям УК «терроризм» и «действия, создающие угрозу авиационной безопасности».

Иран, в свою очередь, заявил, что аэропорт Нахичевани не был целью удара.