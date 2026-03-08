«Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет». В Кремле заявили, что международного права «фактически больше нет»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в мире перестало существовать международное право. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, выдержки из их беседы опубликовал телеграм-канал «Вести» 8 марта.

К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международное право. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет.

Песков сказал, что, по его мнению, никто не сможет сформулировать, какое право пришло на место исчезнувшего международного. «Можно только, знаете, политологически рассуждать на эту тему, но четкой дефиниции никто не даст», — сказал он.

Отвечая на вопрос Зарубина, «в каком мире мы теперь живем и жизнеспособен ли этот мир», Песков сказал, что «в истории человечества еще не то творилось». Когда пропагандист отметил, что раньше не было оружия такой силы, представитель Кремля сказал: «Мы с вами тогда не жили, поэтому нам кажется, что сейчас конец света».

Эксперты по международному праву посчитали, что США поступили незаконно, когда в январе провели операцию в Каракасе и захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужно международное право: «Есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить». В администрации Трампа в то же время заявили, что мир «управляется силой, принуждением, властью».

Читайте также

Трамп разрушает прежний мир — и возвращает его в XIX век. Наступает многополярность, о которой многие мечтали, — но результат им вряд ли понравится Так считает Роберт Кейган, один из самых влиятельных экспертов по международной политике

Читайте также

Трамп разрушает прежний мир — и возвращает его в XIX век. Наступает многополярность, о которой многие мечтали, — но результат им вряд ли понравится Так считает Роберт Кейган, один из самых влиятельных экспертов по международной политике