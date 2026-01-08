Президент США Дональд Трамп заявил в интервью The New York Times, что только он сам ограничивает свою власть как главнокомандующего.

Так он ответил на вопрос о том, есть ли какие-либо ограничения на его глобальные полномочия:

Да, есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право. Я не хочу причинять людям вред.

Когда Трампа спросили, должна ли его администрация соблюдать международное право, он ответил: «Да». При этом президент США отметил, что сам будет решать, когда такие ограничения применимы к Соединенным Штатам. «Это зависит от того, как вы определяете международное право», — сказал он.

Советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер заявил 5 января, что администрация Дональда Трампа будет действовать с позиции силы, а не с позиции норм международного права, чтобы достичь своих внешнеполитических целей. «Вы можете говорить все, что хотите, о международных любезностях и всяком таком. Но мы живем в реальном мире, который управляется силой, принуждением, властью. Это железный закон мира», — заявил Миллер.

США в ночь на 3 января провели операцию в Каракасе и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Эксперты по международному праву назвали операцию незаконной.

