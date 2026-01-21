Tom Brenner / Getty Images

Роберт Кейган из Брукингского института — один из самых влиятельных американских экспертов по международной политике. Он известен как неоконсерватор и сторонник либерального интернационализма — идеи о том, что необходимо распространять (в том числе силой) ценности демократии, либерализма и свободного рынка, пока они не станут универсальными. Кейган был членом Республиканской партии, но покинул ее в 2016 году, после того как она выдвинула в президенты США Дональда Трампа. В статье для журнала The Atlantic Кейган констатирует, что к началу 2026 года Трамп уничтожил «либеральный миропорядок при доминировании США». Ему на смену приходит многополярность — и она, по мнению Кейгана, будет гораздо опаснее и для США, и для всего мира.

Либеральный миропорядок разрушен не потому, что США лишились возможности его поддерживать, а потому, что они — а точнее, Дональд Трамп — просто решили отказаться от роли гаранта глобальной безопасности, которую приняли на себя после Второй мировой войны, пишет Роберт Кейган.

Новая многополярность будет напоминать мир до 1945 года: постоянное соперничество великих держав, множество конфликтов и войн, рост военных расходов. Конкуренция за ресурсы, которая до сих пор была в основном экономической, станет в большей степени военной: контролировать надо будет не рынки, а территории.

Кейган подчеркивает, что американское общество не готово к такому будущему. За восемь десятилетий либерального миропорядка при американском доминировании оно привыкло к комфорту и безопасности, которое обеспечивалось глобальной сетью союзов, свободной торговлей и системой международных соглашений.

Известные из истории многополярные международные системы неизменно продуцировали войны. Характерный пример — «европейский концерт» XIX века, который возник после Наполеоновских войн и в основном сохранялся до Первой мировой войны. Эта система была основана на балансе сил нескольких великих держав (Великобритании, Франции, Пруссии/Германии, Австрии, России). «Концерт» позволил на протяжении целого столетия избегать общеевропейских войн — но было очень много локальных войн вроде Крымской 1853–1856 годов или франко-прусской 1870–1871 годов, которые приводили к сотням тысяч жертв и частой перекройке государственных границ. Обе мировые войны первой половины XX века также были, в конечном итоге, результатом соперничества великих держав и их блоков.

Либеральный миропорядок, сформированный после 1945 года в основном стараниями США, был сознательной попыткой отказаться от этой системы, попыткой вырваться из порочного круга конфликтов, вызываемых многополярностью. США сравнительно мало пострадали от мировых войн, океаны ограждали их от всех возможных конкурентов — и они, пишет Кейган, взяли на себя ответственность не только за собственную безопасность, но и за безопасность всего мира.

США стали сдерживать региональных гегемонов и в Европе, и в Азии: принудили их отказаться от завоевательных амбиций, а сами предпочитали не напрямую захватывать земли и ресурсы, а привязывать к себе другие государства союзами, торговлей, инвестициями и прочими инструментами «мягкой силы».

Обычно страны объединяются против державы, претендующей на доминирование. Но на сей раз этого не произошло: страны вроде Великобритании, Франции, Германии и Японии, даже восстановившись после Второй мировой войны, не стали бросать вызов американской гегемонии, а приняли ее — зачастую в ущерб собственным амбициям. Это была «большая сделка»: союзники верили, что США будут их защищать и не станут использовать свое превосходство для эксплуатации партнеров, а наоборот — будут способствовать их процветанию. Это обеспечило десятилетия стабильности, даже в условиях холодной войны, изолировав Россию и Китай и ограничив их возможность изменить мировой порядок.

Теперь же, пишет Кейган, Трамп объявляет, что для США слишком дорого и хлопотно гарантировать безопасность всех своих партнеров; что партнеры, пользуясь системой свободной торговли, обирают США; наконец, сам предъявляет территориальные претензии к другим странам. Все основные пункты «большой сделки» нарушены самими США.

Европа и Азия, оказавшись между враждебными великими державами, будут вынуждены перевооружаться и становиться самостоятельными центрами силы, прогнозирует Кейган. Это приведет к росту национализма, гонке вооружений и множеству новых конфликтов. Германия, Япония, Польша, Франция, Южная Корея — все они, лишившись американской гарантии безопасности, будут вынуждены «стать нормальными» — то есть вступить в борьбу, в том числе военную, за статус глобальной или региональной державы.

В результате мир снова станет ареной жесткой борьбы за ресурсы, сферы влияния и безопасность. Сферы интересов, от которых отказались после Второй мировой войны, вернутся как главный источник конфликтов. Малые и средние государства вновь окажутся перед выбором: подчинение или война.

В заключение Кейган утверждает, что, разрушив систему союзов и моральный авторитет США, Трамп превращает страну из мирового лидера в международного изгоя. Американская сила всегда опиралась не только на военную и экономическую мощь, но и на доверие партнеров, на представление о США как о державе, действующей не только из узкого эгоизма. Эта основа подорвана. И если американцам казалось, что поддержание либерального миропорядка обходилось слишком дорого, то цена мира, который придет ему на смену, окажется несоизмеримо выше.

Трамп едет в Давос — на экономический форум. Только обсуждать там будут не экономику, а его план захвата Гренландии Накануне визита президент США опубликовал личные сообщения от Макрона и генсека НАТО. Что вообще происходит?

