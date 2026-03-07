CNN: разведка США считает, что Китай готовится оказать помощь Ирану

У США есть разведывательные данные, согласно которым, Китай, вероятно, готовится оказать Ирану финансовую помощь, а также предоставить запчасти и компоненты для ракет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Китай более осторожен в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, потому что она угрожает его энергоснабжению», — сказал один из собеседников телеканала.

По информации источников The Washington Post, Китай пока не оказывает помощи Ирану, несмотря на тесные связи двух стран.

Reuters 5 марта сообщало, что Китай ведет переговоры с Ираном о том, чтобы обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров и судов с катарским сжиженным природным газом через Ормузский пролив. По словам источников агентства, Пекин, который импортирует около 45% своей нефти через пролив, требует от Тегерана безопасного прохода для танкеров.

The Washington Post утверждает, что Россия предоставляет Ирану информацию для нанесения ударов по американским военным объектам в странах Ближнего Востока. По информации источников издания, переданные Россией данные включают информацию об американских кораблях и самолетах. Масштабы российской помощи на данном этапе до конца не ясны.

