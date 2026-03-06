Россия перенаправит поставки сжиженного природного газа из Европы в «дружественные» страны Азии

Российские компании в ближайшее время перенаправят часть поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в «дружественные страны, в том числе Китай, Индию, Таиланд и на Филиппины, заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, бизнес не будет дожидаться новых ограничений со стороны Евросоюза.

«Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами, переориентировать часть газа из Европы в другие страны, в том числе это Индия, Таиланд, Филиппины, Китай», — цитирует Новака РБК.

4 марта президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о прекращении поставок газа в Европу. Он допустил, что РФ выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу, чем ждать, когда европейские страны полностью откажутся от российского газа.

Страны Евросоюза в январе договорились, что полностью откажутся от российского газа к 2027 году. Запреты на покупку СПГ по краткосрочным контрактам вступают в силу с 25 апреля, полное эмбарго — с января 2027 года.

Согласно данным Eurostat, сейчас Россия обеспечивает около 16% европейского импорта СПГ и около 13% совокупных поставок газа в ЕС. Как отмечает The Bell, Евросоюз остается крупнейшим покупателем российского СПГ — на него приходится около половины всего экспорта.

Российские власти грозят прекратить поставки СПГ в Европу на фоне войны на Ближнем Востоке и скачка цен на газ на европейском рынке.

