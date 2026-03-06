Эван Гершкович выпустит мемуары о своем заключении в России

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, который больше года провел в заключении в России, сообщил в соцсетях, что в конце сентябре в издательстве Penguin Random House выйдут его мемуары «This Cursed Beautiful Land».

Книга выйдет на английском языке 29 сентября. Сейчас на сайте издательства можно оформить предзаказ. Из описания следует, что в мемуарах Гершкович расскажет о своей жизни и работе в России, заключении и освобождении в результате обмена.

Как обратила внимание «Медиазона», в анонсе также упоминается, что в марте 2023 года Гершковича задержали во время встречи с профсоюзным лидером, связанным с российским танковым заводом.

Имя этого человека не называется. Однако эти детали совпадают с выводами расследования издания о том, что в деле против Гершковича фигурировал глава уральского профсоюза «Солидарность» и сотрудник «Уралвагонзавода» Павел Сергиеня.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, он «по заданию ЦРУ» собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». В прокуратуре утверждали, что журналист «соблюдал тщательные меры конспирации».

Гершкович вину не признал. В июле 2024 года Свердловский областной суд приговорил журналиста к 16 годам лишения свободы. Гершковича освободили 1 августа 2024-го в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и западными странами.

первая статья Гершковича после освобождения

Корреспондент WSJ Эван Гершкович выпустил первый материал после освобождения из российской тюрьмы Он рассказал о департаменте ФСБ, который пытается «удовлетворить аппетит» Путина к поиску шпионов

