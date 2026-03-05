Франция разрешила США временно использовать свои военные базы на Ближнем Востоке

Американская авиация может временно пользоваться базами Франции в странах Ближнего Востока, сообщают французские TF1 и BFM TV.

«В рамках наших отношений с Соединенными Штатами присутствие их самолетов на наших базах в регионе было временно разрешено. Эти самолеты помогают защищать наших партнеров в Персидском заливе», — заявили BFM TV в оборонном ведомстве.

США и Израиль с 28 февраля наносят авиаудары по Ирану. В ответ Иран атаковал дронами и ракетами многие страны Ближнего Востока, в первую очередь союзников США в регионе.

Ранее Испания не разрешила США использовать свои базы в регионе для войны с Ираном. В ответ на это Дональд Трамп заявил, что США собираются полностью разорвать торговые отношения с Испанией. Премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя заявление Трампа, сказал: «Мы не будем соучастниками того, что плохо для мира, из страха перед чьей-либо местью».

Власти Великобритании, как сообщала The Times, также не разрешили США использовать для ударов по Ирану свои базы. Британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания считает правильным урегулировать ситуацию дипломатическим путем, а не применять силу.

