ЦАХАЛ нанес удар по комплексу в Тегеране, где находятся штаб-квартиры «всех иранских силовых структур»

Армия Израиля нанесла массированный удар по военному комплексу в Тегеране, где находятся штаб-квартиры «всех иранских силовых структур».

В результате удара, заявили в ЦАХАЛ, были поражены командные центры семи ведомств, в том числе штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), штаб квартира ополчения «Басидж», штаб-квартира управления разведки, а также штаб-квартира подразделения внутренней безопасности, «ответственного за подавление протестов».

О количестве погибших не сообщается. Иран удар не комментировал.