МИД Украины: к решению бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян присоединились уже 10 стран

11 стран (включая Украину) сообщили о решении бойкотировать церемонию открытия XIV Паралимпийских зимних игр из-за допуска российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном, сообщил украинский МИД.

В числе тех, кто принял это решение — Канада, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Хорватия и Чехия. 3 марта к этим странам присоединилась Германия. Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил Паралимпийский комитет страны за его «ценностное решение» не участвовать в параде наций на церемонии открытия.

«Жаль, что МПК (Международный паралимпийский комитет — прим. „Медузы“) решил превратить то, что должно быть церемонией содействия миру, в шоу военной пропаганды для Москвы и Минска. Бойкот — это естественная реакция на такой позорный шаг», — заявил глава МИД Украины.

В середине февраля стало известно, что в XIV Паралимпийских зимних играх, которые пройдут в Италии вслед за Олимпиадой, российские атлеты впервые с 2014 года будут участвовать с флагом и гимном. Международный паралимпийский комитет допустил к участию в играх шестерых россиян.

В министерстве молодежи и спорта Украины заявили, что украинские чиновники будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска российских спортсменов. К бойкоту присоединилась и сборная Украины.

Читайте также

Россияне впервые с 2014 года выступят на Паралимпийских играх с флагом и гимном Как это стало возможно? Ведь на Олимпиаде этого нет

Читайте также

Россияне впервые с 2014 года выступят на Паралимпийских играх с флагом и гимном Как это стало возможно? Ведь на Олимпиаде этого нет