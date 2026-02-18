Украинские чиновники будут бойкотировать Паралимпиаду в Италии из-за допуска российских спортсменов с флагом и гимном

Украинские чиновники будут бойкотировать Паралимпийские зимние игры, которые пройдут в Италии с 6 по 15 марта, заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

Это решение связано с допуском россиян и белорусов, которые будут выступать на Паралимпиаде с флагом и гимном. В соревнованиях примут участие шесть спортсменов из России и четверо — из Беларуси.

Бидный пояснил, что спортсмены из Украины примут участие в соревнованиях, но ни один официальный представитель страны не будет присутствовать на церемонии открытия или на каких-либо других мероприятиях игр.

Осенью 2025 года Международный Паралимпийский комитет (МПК) снял ограничения с россиян, которым до этого было запрещено выступать на соревнованиях из-за санкций, введенных после начала большой войны в 2022 году. Спортивные федерации при этом допускать российских спортсменов все равно отказывались, но в декабре того же года Россия выиграла в Спортивном арбитражном суде иск к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. После этого МПК разрешил России подать заявки на получение двухсторонних приглашений на игры — и в итоге шестеро российских спортсменов были допущены на Паралимпиаду с флагом и гимном.

Бидный раскритиковал это решение, заявив, что флаги России и Беларуси «не могут присутствовать на международных спортивных соревнованиях, которые отстаивают принципы справедливости, честности и уважения». «В России паралимпийский спорт сделали опорой для тех, кого Путин отправил в Украину убивать — а они вернулись оттуда с увечьями», — написал Бидный.