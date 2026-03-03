В России начали накладывать «пакетные» ограничения на призывников через реестр повесток. Это не только запрет на выезд из страны

В России зафиксирован первый случай применения пакета ограничительных мер через электронный реестр воинского учета, сообщает «Движение сознательных отказчиков». До этого правозащитники сталкивались только с запретами на выезд из страны.

Организация получила документ от призывника из Калининграда, который в ноябре 2025 года проигнорировал электронную повестку «для уточнения данных». Через 20 дней после назначенной даты явки в военкомат в реестре автоматически было сформировано решение о наложении на призывника пяти серьезных ограничений.

Российский закон «О воинской обязанности» предусматривает шесть дополнительных ограничений для уклонистов, помимо запрета на выезд из страны. Это:

запрет на регистрацию физического лица как индивидуального предпринимателя;

запрет на постановку на учет как плательщика налога на профессиональный доход (НПД);

приостановка кадастрового учета и/или регистрации прав на недвижимость;

ограничение права управления транспортными средствами;

запрет на регистрацию транспортных средств;

отказ в заключении кредитного договора или договора займа.

Военкомат в Калининграде наложил на призывника все ограничения, кроме последнего.

«Мы проверим каждое ограничение на предмет реальной работы. Одно их появление в электронном реестре не означает, что ФНС, Росреестр, ГИБДД будут их исполнять. Мы видим, что до сих пор не настроено взаимодействие с частными кредитными организациями, банками», — отмечают правозащитники.

Сайт Единого реестра воинского учета запустился в полноценном режиме в мае 2025 года. В сентябре стало известно, что уклонистам от воинской службы начали запрещать через реестр повесток выезд из России.

