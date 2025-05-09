В России заработал реестр электронных повесток

Сайт Единого реестра воинского учета - Реестрповесток.рф — начал работать в полноценном режиме. На это обратило внимание правозащитное движение «Идите лесом», помогающее избегать мобилизации.

Теперь на сайте отсутствует упоминание, что он работает в тестовом режиме только в трех регионах РФ — Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине.

Для пользователей стали доступны опции входа в личный кабинет, проверки повестки и получения выписки из реестра.

«Пока у нас не было обращений от тех, кто получил повестку через этот сайт или столкнулся с автоматическими ограничениями», — отмечают в движении «Идите лесом».

Официально о запуске реестра электронных повесток российские власти не сообщали. Ранее предполагалось, что он начнет полноценно работать осенью 2024 года, но в сентябре он запустился только в тестовом режиме. Затем сроки запуска сдвинули на начало 2025 года.

Согласно поправкам в закон «О воинской обязанности», повестка будет считаться врученной через семь дней с даты ее размещения в реестре. Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней, то власти могут применять к нему ограничительные меры: запретить выезжать из России, регистрировать транспортные средства, распоряжаться недвижимостью, регистрироваться в качестве самозанятого и индивидуального предпринимателя, получать загранпаспорт и брать кредит.

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