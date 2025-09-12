Военнообязанным россиянам начали запрещать выезд из страны на основе отметок в электронном реестре воинского учета

В России зафиксирован первый случай, когда гражданину не позволили выехать из страны из-за запрета, внесенного в электронном реестре воинского учета. Об этом сообщил телеграм-канал «Пограничный контроль».

Инцидент произошел 11 сентября в московском аэропорту Шереметьево, где пограничники отказали в выезде 28-летнему мужчине. Сам он рассказал, что 8 сентября получил электронную повестку для прохождения медкомиссии. До этого он уклонялся от службы, но повесток не получал. В его личном кабинете в электронном реестре сразу же стал отображаться запрет на выезд. Однако мужчина все равно решил попробовать вылететь из России в отпуск в Анталью, поскольку запланировал его еще в мае.

«На паспортном контроле в Шереметьево сразу, без слов вызвали офицеров, которые провели разъяснительную беседу, сказали, что да, запрет действительно отображается у них в базе, сделать ничего не смогут, и что это первый случай такой у них касательно этого нового сервиса», — написал он.

Выехать за пределы России мужчина сможет только после явки в военкомат или если обжалует повестку и само ограничение, прокомментировали этот случай в «Движении сознательных отказников».

